Запаса тест-систем хватит как минимум до первого квартала 2022 года. Об этом министр рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

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К концу года мы гарантированно поставим еще как минимум 16 миллионов доз,

– заявил Ляшко.

Он также подчеркнул, что есть гарантии поставки вакцин на следующие 2 года с четкими сроками и по конкурентной цене.

Когда Украина получит собственную вакцину от коронавируса

Виктор Ляшко “Украинская вакцина будет в Украине ... Сегодня мы говорим, что у нас разрабатываются и наши новейшие технологии. И появляется в Украине биокластер. 18 научных разработок уже сделано. А также строится линия, от которой мы ожидаем производство первой вакцины, инактивированной вакцины, которая также будет использоваться на территории нашего государства”.

Ситуация с тестированием населения

По словам Ляшко, по состоянию на 22 октября новосозданные государственные Центры по контролю и профилактике болезней проводят 75 тысяч ПЦР-исследований в сутки и могут делать еще больше.

Виктор Ляшко “Совокупно с тестами на антиген, показатель охвата тестированием в Украине опережает отдельные крупные страны Европы и в 5 раз выше установленного минимального европейского показателя ... Запаса тест-систем, текущего и подкрепленного договорам на поставку, при пиковых темпах потребления, гарантированно хватит как минимум до конца первого квартала 2022”.

К слову, недавно правительство выделило дополнительную субвенцию регионам в размере 150 миллионов гривен для пополнения запаса экспресс-тестов и пробирок для отбора биологического материала.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине:

Источник: Минздрав

Прививочная кампания от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.

Прививки от коронавируса получили 8 557 659 украинцев, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 6 829 174.

В целом в стране провели 15 386 831 прививки от COVID-19.