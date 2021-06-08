Всего в течение этого года в рамках COVAX в Украину отправят 473 850 доз вакцины Pfizer. Следующую партию отправят в Украину через неделю.

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Заметим, что в рамках инициативы Украина должна получить достаточное количество вакцин от различных производителей для вакцинации около 20% населения к концу 2021 года.

Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. Препараты от имени COVAX закупает ЮНИСЕФ. Отмечается, что все вакцины, которые закупает организация, соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

Пожалуйста, вакцинируйтесь сами и поощряйте делать это при первой же возможности пациентов, друзей и родственников – это спасает жизни,

– сказала председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, которые Украина получила в рамках COVAX, составит 2 137 500 доз.

Хорошо, что вакцинация в Украине набирает обороты, и вакцины действительно спасают жизни, однако вакцинация сама по себе не является гарантией против передачи COVID-19 другим. Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маски, держите физическую дистанцию ​​и избегайте скопления людей, особенно в период летних отпусков,

– сказал представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Что такое COVAX? Это глобальная инициатива, которая объединяет около 180 стран мира. Основная цель COVAX – ускорение разработки и производства вакцин от COVID-19 и гарантия справедливого и равного распределения доз.

Еще во время разработки первых вакцин прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин. Поэтому вопрос равного доступа стоял достаточно остро.

Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по крайней мере 20% населения каждой страны мира могли получить прививки.

Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI). ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике COVID-вакцин.

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