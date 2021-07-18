Разработана американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Министр здравоохранения Украины рассказал, для кого предназначен этот препарат в Украине.
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Кого будут вакцинировать препаратом Moderna
Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.
Развозка в регионы началась 18 июля, в среду вакцина будет в каждой области.
Можно ли будет получить сертификат вакцинации
Поскольку вакцина одобрена ВОЗ, после полного курса прививки ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации.
Виктор Ляшко
"Не медлите, обращайтесь в пункты прививки, центры вакцинации и получите свою защиту от коронавирусной болезни. Возьмите с собой на прививку родителей, бабушек, дедушек, ведь это залог того, что на праздники вы сможете собираться всей семьей, а не только онлайн! Еще раз подчеркиваю, лучшая вакцина та, что уже введена в организм и работает для вашей защиты. Все вакцины, которые есть в Украине эффективны и разрешены ВОЗ для экстренного использования".
Темпы вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
- С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 638 941 человека.
- 2 638 939 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек.
- Всего в стране провели 4 061 475 COVID-прививок.