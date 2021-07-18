В Украину доставили Moderna: кого ею будут вакцинировать

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna через механизм COVAX.

Разработана американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Министр здравоохранения Украины рассказал, для кого предназначен этот препарат в Украине.

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Кого будут вакцинировать препаратом Moderna

Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Развозка в регионы началась 18 июля, в среду вакцина будет в каждой области.

Можно ли будет получить сертификат вакцинации

Поскольку вакцина одобрена ВОЗ, после полного курса прививки ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации.

Виктор Ляшко "Не медлите, обращайтесь в пункты прививки, центры вакцинации и получите свою защиту от коронавирусной болезни. Возьмите с собой на прививку родителей, бабушек, дедушек, ведь это залог того, что на праздники вы сможете собираться всей семьей, а не только онлайн! Еще раз подчеркиваю, лучшая вакцина та, что уже введена в организм и работает для вашей защиты. Все вакцины, которые есть в Украине эффективны и разрешены ВОЗ для экстренного использования".

Темпы вакцинации в Украине

Вакцину от Moderna вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Источник: Минздрав