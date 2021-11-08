Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Новую партию закупили за средства государственного бюджета.
Также на тему: В Украину поступило почти 3 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса, но это еще не все
Виктор Ляшко
“Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer". Общее количество вакцин в поставленной партии – 1 миллион 400 тысяч доз”.
Что известно о вакцине от Pfizer-BioNTech
Источник: МОЗ
- Это вакцина на платформе мРНК, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
- Вакцина разрешена для экстренного использования для лиц от 12 лет Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют почти в 100 странах мира.
- Эффективность против так называемого "дикого" варианта вируса SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в Ухане, – 95%.
- Интервал между введениями вакцины 21-28 дней. Для полной вакцинации необходимы 2 дозы.