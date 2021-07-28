В Украину доставили партию вакцины AstraZeneca от Эстонии

Эстония 28 июля передала Украине 52 800 доз вакцины производства AstraZeneca. Большую часть партии используют для привития украинских резервистов.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет отметил: он рад, что украинских резервистов вакцинируют, так как это поможет стране сохранить свою обороноспособность.

Заметьте Как часто в Украине случаются побочные реакции после вакцинации против коронавируса

Помощь с вакцинацией – это лишь часть всесторонней поддержки, которую мы оказываем Украине, начиная от реабилитации и лечения раненых до разнопланового повышения уровня подготовки украинских военных,

– подчеркнул политик.

В общем Эстония передаст Украине 200 тысяч доз вакцины.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск отметил, что наладить процесс вакцинации для такой большой страны, как Украина, – задача не из легких. В то же время страна получает все больше качественных и доступных вакцин.

Глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила, что передача вакцин Украине является важным шагом, который поможет предотвратить распространение пандемии во всем регионе. Кроме того, это позволит больше сосредоточиться на урегулировании политических и экономических вызовов.