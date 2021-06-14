В Украину доставили последнюю партию вакцины от Sinovac: сколько всего есть доз

"Лекхим" доставил в Украину последнюю партию вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, которую закупили за государственные деньги.

12 июня прибыло 200 тысяч доз препарата. В целом Украина законтрактовала 1,9 миллиона вакцины производства Sinovac Biotech. Стоимость одной дозы вакцины 504 грн.

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Группа компаний "Лекхим", которая является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине, 12 июня осуществила поставку пятой партии (200 тысяч доз) вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19. Это последняя партия по контракту АО "Лекхим" с ГП "Медзакупки Украины",

– говорится в сообщении.

Что нужно знать о вакцине CoronaVac

Препарат производит Sinovac Biotech – крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Поставки вакцин налажены в более чем 30 стран.

CoronaVac – как действует препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, то есть действует, используя убитые частицы вируса, тренируя таким образом иммунитет. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней, в частности, так действуют вакцины против дифтерии, гепатита B и полиомиелита.

Вакцину Sinovac Biotech вводят внутримышечно. Для формирования иммунитета нужны две дозы препарата, инъекцию проводят с интервалом в 2 недели.

Одним из преимуществ Sinovac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8°С.

Скандал с "Лекхим"

В феврале Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech через частную фирму-посредника, собственно АО "Лекхим".

Первая партия вакцины китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта, хотя по условиям контракта это должно было произойти в начале месяца.

Так, согласно условиям договора, за каждый день просрочки компания должна уплатить пеню в размере 0,1% от цены заказанной партии.

Какая ситуация с вакцинацией против COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

По состоянию на 14 июня 2021 года в лимт ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 человек.

Какие вакцины использовали

Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привиты вакциной Coronavac – 355 322,

Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Привиты вакциной AstraZeneca – 353 996,

Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.