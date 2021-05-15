Как пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, основной частью вакцины планируют вакцинировать педагогов.

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Ляшко отметил, что Украина должна получить в целом 473 850 доз вакцины. Ее доставят в течение следующей недели, но не одной поставкой, а в течение 3 – 4 дней.

По словам главного санитарного врача, эти вакцины будут сначала приниматься на национальный склад, а распределение по областям будет происходить по прибытии последней партии: именно с ней должен прибыть растворитель, необходимый для приготовления дозы для прививки.

Сегодня мы ожидаем, что первая поставка придет во вторник (18 мая – 24 канал),

– уточнил Ляшко.

Кого будут прививать Pfizer

Заместитель министра здравоохранения отметил, что большая часть из будущей поставки, а именно 378 тысяч доз, зарезервирована за педагогами. Ею планируется прививать 189 тысяч работников учебных заведений разных уровней, зарезервировав за ними сразу вторую дозу.

Остальная часть доз будет предназначена для вакцинации лиц из приоритетных групп из 1 и 2 этапов вакцинальной кампании, которые по разным причинам не получили прививки раньше.

Интересно! Ляшко добавил, что сейчас прививки получили 60 163 работника учебных заведений, в том числе почти 22 тысячи человек, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания.

Что известно о Pfizer в Украине

Ранее Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Согласно договоренностям, Украина получит:

500 тысяч доз в мае – июне;

4,5 миллиона доз в июле – сентябре;

15 миллионов доз в четвертом квартале 2021 года.

Добавим, что вакцинацию Pfizer в Украине начали 18 апреля.

Больше о том, что известно о Pfizer и какова ее эффективность в борьбе с COVID-19 – читайте по ссылке.