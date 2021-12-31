Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года. Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов.

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Вся надежда – на кампанию по вакцинации. Сейчас прививки – единственный способ уберечься от тяжелого течения недуга и госпитализаций.

Игорь Кузин – главный санврач "Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году".

Однако эксперты надеются, что эта волна будет не такой масштабной.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 1 578 человек;

летальных исходов – 209;

выздоровели – 8 609 человек.

Между тем уже 47,3% взрослого населения Украины получило хотя бы одну прививку против COVID-19. Между тем 2 дозы вакцины получили 44,1% взрослого населения.

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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