На Украину надвигается новая волна COVID-19, – Кузин сказал, когда ее ждать
Источник:24 канал
За сутки в Украине зафиксировали более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Впрочем, ожидают повышения заболеваемости.
Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года. Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов.
Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе
Вся надежда – на кампанию по вакцинации. Сейчас прививки – единственный способ уберечься от тяжелого течения недуга и госпитализаций.
Игорь Кузин – главный санврач
"Мы ожидаем повышения заболеваемости, начиная со второй половины февраля 2022 года, сезонное. Будем надеяться, что за счет вакцинации эта волна будет меньше или такого же уровня, как в 2021 году".
Однако эксперты надеются, что эта волна будет не такой масштабной.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали – 1 578 человек;
- летальных исходов – 209;
- выздоровели – 8 609 человек.
Между тем уже 47,3% взрослого населения Украины получило хотя бы одну прививку против COVID-19. Между тем 2 дозы вакцины получили 44,1% взрослого населения.Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
Будет интересно: самые распространенные мифы о вакцинации