США отправили в Украину партию вакцин

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил официальный представитель Белого дома.

Актуально В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID-19: детали

Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или напрямую.

К слову, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вакцины прибудут в ночь с субботы на воскресенье. В Минздраве надеются, что новая партия вакцин значительно ускорит темпы вакцинации в стране.

Что известно о вакцине Moderna

Spikevax – новое название вакцины от Moderna.

Это мРНК-вакцина, то есть разработанная по технологии, которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

Вакцинацию препаратом проводят дважды с интервалом в 28 дней.

Эффективность вакцины более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Препарат успешно прошел испытания и одобрен к использованию в ЕС и США.

Обратите внимание: В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – Минздрав планирует продолжать увеличивать темпы иммунизации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).