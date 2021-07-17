США отправили в Украину партию вакцин
Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил официальный представитель Белого дома.
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Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или напрямую.
К слову, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вакцины прибудут в ночь с субботы на воскресенье. В Минздраве надеются, что новая партия вакцин значительно ускорит темпы вакцинации в стране.
Что известно о вакцине Moderna
- Spikevax – новое название вакцины от Moderna.
- Это мРНК-вакцина, то есть разработанная по технологии, которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.
- Вакцинацию препаратом проводят дважды с интервалом в 28 дней.
- Эффективность вакцины более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.
- Препарат успешно прошел испытания и одобрен к использованию в ЕС и США.