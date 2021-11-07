Всего приехало 2 930 300 доз препарата от Spikevax. Доставил вакцину в страну Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Важно Симптомы коронавируса у вакцинированных
Всего вместе с этой поставкой в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности от таких:
- Pfizer;
- Модерна;
- AstraZeneca;
- Sinovac.
Снабжение будут продолжаться. Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Сегодня вакцинация – это, прежде всего, ответственность каждого перед собой и окружающими. Государство сделало все для того, чтобы у украинцев была возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины.".
И добавил, что Moderna – это четвертая вакцина, доступная в Украине для прививки от COVID-19. Ляшко также поблагодарил международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию.
Что известно о вакцине Moderna
Препарат является одной из вакцин COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения. Курс прививки предполагает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней. По состоянию на 7 ноября Moderna привилось 1 102 042 украинца.
По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического наводнения, госпитализации, попадания в реанимацию и смерть.
Вакцинация в Украине: актуальное
Источник: Минздрав Украины
- За прошедшие сутки, 6 ноября, против коронавируса вакцинировали 131 406 человек. Из них – одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 46 066 человек.
- С начала вакцинальной кампании привили 11 354 681 человека, из них: получили одну дозу – 11 354 679 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
- В общей сложности провели 19 259 252 прививки.
- В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не вкололи ни одной дозы антиковидной вакцины.