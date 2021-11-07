Всего приехало 2 930 300 доз препарата от Spikevax. Доставил вакцину в страну Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Важно Симптомы коронавируса у вакцинированных

Всего вместе с этой поставкой в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности от таких:

Pfizer;

Модерна;

AstraZeneca;

Sinovac.

Снабжение будут продолжаться. Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Сегодня вакцинация – это, прежде всего, ответственность каждого перед собой и окружающими. Государство сделало все для того, чтобы у украинцев была возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины.".

И добавил, что Moderna – это четвертая вакцина, доступная в Украине для прививки от COVID-19. Ляшко также поблагодарил международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию.

Что известно о вакцине Moderna

Препарат является одной из вакцин COVID-19, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения. Курс прививки предполагает интервал между двумя дозами вакцины в 28 дней. По состоянию на 7 ноября Moderna привилось 1 102 042 украинца.



По данным нескольких исследований, Spikevax является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического наводнения, госпитализации, попадания в реанимацию и смерть.

Вакцинация в Украине: актуальное

Источник: Минздрав Украины