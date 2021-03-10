В Министерстве здравоохранения сообщили, что до конца марта в Украину прибудет поставка еще 1,5 миллионов доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

В Минздраве отметили, что партия вакцины против коронавируса была законтрактована за средства государственного бюджета.

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Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек,

– отметил он.

Сколько украинцев получили вакцину против коронавируса

Информация взята с телеграмм-канала "Коронавирус_инфо"

За минувшие сутки, 9 марта 2021 года, 4 362 человека привиты против COVID-19 вакциной Covisheld в Украине. С начала кампании вакцину получили 23 480 человек, из них получили 1 дозу – 23 480 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 134 прививки), наименьшее – в Сумской области (430 прививок).



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал