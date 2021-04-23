Это партия AstraZeneca южнокорейского производства под названием AstraZeneca-SKBio. Украина получила ее бесплатно в рамках механизма COVAX от ЮНИСЕФ и ВОЗ.

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Кого будут вакцинировать препаратом

AstraZeneca-SKBio используют для вакцинации приоритетных групп в возрасте от 65 лет. Часть отложат для тех людей, которые должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов отметил, что AstraZeneca-SKBio это тот же препарат, что и Covishield. Разница лишь в том, что вакцина производилась на различных производственных площадках. Формула одна и та же, так что вакцины абсолютно взаимозаменяемы.

Вакцина AstaZeneca: эффективность, особенности, побочные эффекты

Источник: Serum Institute of India

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 76% эффективности против симптоматических случаев и 100% эффективность против тяжелых случаев болезни . Кроме того, вакцина показала эффективность в 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

. Кроме того, Это двухвалентная вакцина. То есть ее необходимо вводить дважды. Всего сначала рекомендовали колоть 2 вторую дозу с интервалом в 28 дней. Но в Украине решили изменить схему вакцинации, увеличив интервал между дозами до 3 месяцев.

Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе – 10 доз.

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило связь между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca, рекомендуя внести это в список "очень редких побочных эффектов". В ведомстве отметили, что польза вакцины превышает риски. И признание тромбозов как побочного эффекта препарата поможет медикам быстро заметить и ликвидировать проблему.

Напомним, что 16 апреля в Украину поставили первую партию вакцин от COVAX – препарат Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз.

Всего до конца года COVAX должен предоставить Украине 8 миллионов доз различных вакцин. Все препараты в рамках этой инициативы бесплатны.