Что известно о поставке вакцины
Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а оттуда развезут по регионам Украины. Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществила международное закупочное агентство Crown Agents.
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После растаможивания вакцину передадут в регионы / Фото 24 канал
Сколько доз прибыло и куда их направят
Всего сегодня прибыло 167 тысяч доз препарата.
Препараты из этой партии используют для третьего этапа вакцинации – иммунизации педагогов. Из этой партии также вакцинировать людей из предыдущих этапов – медиков, силовиков.
Спецрейс с партией Pfizer прибыл в Киев / Видео 24 канал
Напомним, что 6 апреля Украина достигла договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины их производства.
Главное о вакцине от Pfizer
Источник: CNBC
- Это первая в мире вакцина, которая получила одобрение на применение в США и ЕС.
- Comirnaty (BNT162b2) – полное название препарата от Pfizer/BioNTech. Это РНК-вакцина.
- По последним данным, эффективность препарата от легкой формы коронавируса составляет 91,3%. От тяжелой – 100%.
- Также компания заявила о 100% эффективность вакцины от COVID-19 среди детей 12-15 лет.
- Для полной иммунизации вводят 2 дозы с интервалом в 3 недели.