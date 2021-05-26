Что известно о поставке вакцины

Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а оттуда развезут по регионам Украины. Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществила международное закупочное агентство Crown Agents.

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После растаможивания вакцину передадут в регионы / Фото 24 канал

Сколько доз прибыло и куда их направят

Всего сегодня прибыло 167 тысяч доз препарата.

Препараты из этой партии используют для третьего этапа вакцинации – иммунизации педагогов. Из этой партии также вакцинировать людей из предыдущих этапов – медиков, силовиков.

Спецрейс с партией Pfizer прибыл в Киев / Видео 24 канал

Напомним, что 6 апреля Украина достигла договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины их производства.

В целом, по информации Минздрава, Украина законтрактовала и до конца 2021 года должен получить 42 миллиона доз вакцин – 20 миллионов доз вакцин Pfizer, 2 миллиона доз AstraZeneca, 10 миллионов NovaVax и 1,9 миллиона доз Sinovac/CoronaVac. А также 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.

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Источник: CNBC