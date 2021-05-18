Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

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Самолет с препаратом на борту приземлился в аэропорту "Киев".

До конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

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Источник: CNBC