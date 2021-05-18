Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
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Самолет с препаратом на борту приземлился в аэропорту "Киев".
До конца недели в Украину должны доставить еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.
Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
Что известно о вакцине от Pfizer
Источник: CNBC
- Это первая в мире вакцина, которая получила одобрение на применение в США и ЕС.
- Comirnaty (BNT162b2) – именно такое полное название препарата от Pfizer/BioNTech. Это РНК-вакцина.
- Препарат разработали немецких ученые Угура Шахин и Эзлем Тюречи.
- По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.
- Также компания заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12-15 лет.
- Для полной иммунизации вводят 2 дозы с интервалом в 3 недели.