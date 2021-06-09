Как используют вакцины из новой партии

Вакцины закупили за деньги из госбюджета. Всего прибыло 66 690 доз препарата. Вакцину из этой партии используют для прививки людей из первых трех этапов вакцинации.

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Прививки будут проводить мобильные бригады. За каждым человеком, который получил прививки первой дозой Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Comirnaty – что известно о препарат Comirnaty (BNT162b2) – именно такое полное название препарата от Pfizer/BioNTech. Это РНК-вакцина.

Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация о антигене – белок вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни.

Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и как следствие формируется иммунный ответ.

Наличие вакцин Pfizer в Украине

Сейчас Украина уже получила 234 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за государственный счет.

Кроме того, еще 707 850 доз доставили в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Минздраве обещают, что еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Напомним, что вакцинация в Украине началась 24 февраля.

За все время в Украине первую дозу вакцины получили 1 328 068 людей, а завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, 161 378 граждан.

В общем прививки делают 5 препаратами:

CoviShield (Oxford/AstraZeneca индийского производства) – Украина получила 500 тысяч доз;

AstraZenec, которую изготавливают в Южной Корее — 367 200 доз;

AstraZeneca, которую изготавливают в Италии – 705 600 доз;

CoronaVac – Украина получила 1,7 миллиона доз;





Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала