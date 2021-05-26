Вакцинацию этим препаратом в Украине начали еще 13 апреля. Большинство доз, на которые Минздрав заключил контракты, уже доставили в нашу страну.

Кстати Правительство распределило три миллиарда гривен на вакцинацию в Украине против коронавируса

Что известно о вакцине CoronaVac

Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. Хотя первая партия прибыла значительно раньше – 25 марта.

Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения +2...+8℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

Украина ранее получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона доз этой вакцины.

Кого будут вакцинировать вакциной CoronaVac

Маломобильные групп населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживает.

Педагогов, которые будут проводить ВНО в 2021 году.

Олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в 2021 году.

Представителей критической инфраструктуры.

Обратите внимание! В этот же день, 26 мая, в Украину прибыла вакцина Pfizer/BioNTech. Правда, ее прибыло значительно меньше – 117 тысяч доз препарата.

Сколько вакцин должна получить Украина в 2021 году

В целом, по информации Минздрава, Украина законтрактовала и до конца 2021 года должна получить 42 миллиона доз вакцин:

20 миллионов доз вакцин Pfizer,

2 миллиона доз AstraZeneca,

10 миллионов NovaVax,

1,9 миллиона доз Sinovac/CoronaVac,

8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.



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