В Украину приехали еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

Пол миллиона доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыли в Украину 26 мая. Препарат пока отправят на лабораторный контроль, а уже после – будут направлять в регионы для проведения прививок.
Вакцинацию этим препаратом в Украине начали еще 13 апреля. Большинство доз, на которые Минздрав заключил контракты, уже доставили в нашу страну.
Кстати Правительство распределило три миллиарда гривен на вакцинацию в Украине против коронавируса
Что известно о вакцине CoronaVac
- Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. Хотя первая партия прибыла значительно раньше – 25 марта.
- Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
- Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.
- Температура хранения +2...+8℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
- Украина ранее получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона доз этой вакцины.
Кого будут вакцинировать вакциной CoronaVac
- Маломобильные групп населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживает.
- Педагогов, которые будут проводить ВНО в 2021 году.
- Олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в 2021 году.
- Представителей критической инфраструктуры.
Сколько вакцин должна получить Украина в 2021 году
В целом, по информации Минздрава, Украина законтрактовала и до конца 2021 года должна получить 42 миллиона доз вакцин:
- 20 миллионов доз вакцин Pfizer,
- 2 миллиона доз AstraZeneca,
- 10 миллионов NovaVax,
- 1,9 миллиона доз Sinovac/CoronaVac,
- 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX.
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