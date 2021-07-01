Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 2 миллиона доз Moderna передадут именно Соединенные Штаты.
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В июле в Украину прибудет и CoronaVac
США обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы,
– сказал Ляшко.
Также в июле для украинцев должны привезти более 5 миллионов 300 тысяч доз другого препарата – CoronaVac. Однако на этот раз говорится о поставках по дополнительному контракту.
Прививки против коронавируса получили почти 2 миллиона человек
Отметим, что прививочная кампания против COVID-19 в Украине стартовала в конце февраля. За это время уже прививали 1 965 660 человек. 2 дозы получили 710 996 человек. Темпы иммунизации растут: за сутки 30 июня иммунизировали 93 186 человек.
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