7 миллионов доз: в Украину привезут вакцины Moderna и CoronaVac

Украина в июле должна получить более 7 миллионов доз вакцины против коронавируса. Часть из них поступит от США в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 2 миллиона доз Moderna передадут именно Соединенные Штаты.

К теме В ЕС не признали Covishield, которым вакцинируют украинцев: что об этом известно

В июле в Украину прибудет и CoronaVac

США обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы,

– сказал Ляшко.

Также в июле для украинцев должны привезти более 5 миллионов 300 тысяч доз другого препарата – CoronaVac. Однако на этот раз говорится о поставках по дополнительному контракту.

Прививки против коронавируса получили почти 2 миллиона человек

Отметим, что прививочная кампания против COVID-19 в Украине стартовала в конце февраля. За это время уже прививали 1 965 660 человек. 2 дозы получили 710 996 человек. Темпы иммунизации растут: за сутки 30 июня иммунизировали 93 186 человек.

Стоит прочитать Что делать, если вас не записали на вторую дозу вакцины против COVID-19: объяснение Минздрава