Так, ревакцинация в Украине может стать возможной уже в 2022 году. Об этом во время летней конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль "До конца года правительство планирует вакцинировать все взрослое население Украины. Потому что в следующем году в Украине возможна ревакцинация. А в этом случае лучше не закрывать процесс. К этому идут другие страны, возможно, это будет и у нас"

Премьер добавил, что сейчас в Украине более 10 миллионов вакцин. В общем прививки против коронавируса сделали 5,8 миллионам украинцев, 4,8 миллиона из которых уже полностью иммунизированы.

Нужна ревакцинация: что говорит научное сообщество