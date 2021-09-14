Украину ждет этап ревакцинации против коронавируса, – Шмыгаль
14 сентября 2021 , 12:08Читати новину українською
Источник:24 канал
В Украине хотят запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались против COVID-19. Правительство планирует воплотить это в реальность в 2022 году.
Так, ревакцинация в Украине может стать возможной уже в 2022 году. Об этом во время летней конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Денис Шмыгаль
"До конца года правительство планирует вакцинировать все взрослое население Украины. Потому что в следующем году в Украине возможна ревакцинация. А в этом случае лучше не закрывать процесс. К этому идут другие страны, возможно, это будет и у нас"
Премьер добавил, что сейчас в Украине более 10 миллионов вакцин. В общем прививки против коронавируса сделали 5,8 миллионам украинцев, 4,8 миллиона из которых уже полностью иммунизированы.
Нужна ревакцинация: что говорит научное сообщество
- Некоторые страны вводят повторную вакцинацию, поскольку по миру распространяются новые штаммы COVID-19. Правительства опасаются, что они снижают эффективность вакцин.
- В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что ревакцинация против коронавируса снижает шансы попасть в больницу в 7,67 раз по сравнению с людьми, которые вакцинировались двумя дозами.
- Между тем многие ученые заявляют, что повторная вакцинация бесполезна, ведь еще нет достаточно научных доказательств в ее пользу.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус недавно призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию против коронавируса до конца 2021 года, поскольку многие страны до сих пор страдают от недостатка вакцин. Он заявил, что главное сначала вакцинировать не менее 40% населения каждой страны мира.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока проводит оценку необходимости бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty).