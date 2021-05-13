Загальна кількість летальних випадків від коронавірусу серед українців зросла до 47 333.

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Загалом у світі нараховується 3 329 682 жертви COVID-19. Лише за минулу добу, 12 травня, ця кількість зросла на 9 716.

За минулу добу у світі виявили понад 750 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США, Франції і Туреччині. Так, до прикладу, в Індії підтвердили понад 362 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 76 тисяч, у США – понад 35 тисяч.