Жителі окупованих територій та Криму отримають щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac.

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Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac/Sinovac пройшли лабконтроль та розподілені по регіонах. Вакцини почнуть розвозити 24 травня.

Відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій CoronaVac з цієї партії використають для щеплення таких пріоритетних груп:

військовослужбовці Збройних Сил України;

громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній Уряду України території);

працівники патрульної поліції, Національної гвардії;

Державної міграційної служби;

військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

працівники органів прокуратури;

працівники паливно-енергетичного комплексу;

члени офіційних делегацій на участь у XXIV зимових Олімпійських та XIII зимових Паралімпійських іграх, що відбудуться у лютому 2022 року в м. Пекіні, та у XXIV Дефлімпійських іграх, що відбудуться у травні 2022 року в Бразилії;

працівники санаторно-курортних закладів.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 913 людей. 6 287 з них отримали першу дозу вакцини, а 12 626 отримали другу дозу. Щеплення проводили 289 мобільних бригад й у 382 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 971 034 мешканців країни. З них першу дозу отримали 971 032 людини. Натомість закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, 60 696 людей. Загалом в країні використали 1 031 728 доз COVID-вакцин.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу