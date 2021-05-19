Також за минулу добу️️ госпіталізовано 2 269 українців, виписано з лікарень – 3 174 особи.️
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На жаль, 227 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 18 травня. ️За добу одужало 17 102 пацієнти.️
У МОЗ повідомили, що здійснено 77 685 тестувань за добу (методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 477 випадків;
- Вінницька область – 128 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 457 випадків;
- Донецька область – 336 випадків;
- Житомирська область – 115 випадків;
- Закарпатська область – 67 випадків;
- Запорізька область – 276 випадків;
- Івано-Франківська область – 98 випадків;
- Київська область – 336 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 239 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 130 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 167 випадків;
- Тернопільська область – 108 випадків;
- Харківська область – 567 випадків;
- Херсонська область – 110 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 62 випадки;
- Чернігівська область – 53 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.