В Україні не можна використовувати російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V". Відповідну постанову 8 лютого схвалив Кабінет Міністрів.

У постанові уряду врегулювали питання щодо реєстрації вакцин проти коронавірусу.

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Що передбачає постанова

Кабмін заборонив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі, яка визнана агресором.

Реєстрація вакцин або інших медичних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою державою-агресором, забороняється,

– мовиться у документі.

Крім того, уряд зобов'язав Державний експертний центр МОЗ безоплатно проводити експертну оцінку співвідношення користь / ризик вакцин. Мовиться про ті препарати, які постачатимуть в Україну за механізмом COVAX.

Російська вакцина проти коронавірусу: головне

"Супутник V" зареєстрували в Росії у серпні 2020 року. Однак препарат пройшов лише 2 фази клінічних випробувань. Тобто його ефективність досі не доведена.

Населенню тимчасово окупованого Донбасу вже почали проводити вакцинацію російською вакциною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з твердженням про ефективність російського препарату слід бути обережним. Він наголосив, що "українці – не кролики для експериментів".

Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу