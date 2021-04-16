Британський штам коронавірусу циркулює у всіх областях України
Головний санітарний лікар Вітор Ляшко повідомив, що британський штам коронавірусу вже підтвердили у всіх областях України, а також почав циркулювати південноафриканський.
Источник:НВ
"Британський" штам, і "південноафриканський" – це більш агресивні віруси, які мають зменшений інкубаційний період: до 1 – 3 днів.
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Ми бачимо по результатам захворюваності. Оскільки у британського штаму значно менший час інкубаційного періоду, і він значно швидше поширюється в організованих колективах. Зокрема його можна назвати домашнім штамом, бо якщо людина захворіла на нього, то і родина також хворіє. І це призводить до навантажень на систему охорони здоров’я, бо часто з сім'ями живуть і люди похилого віку,
– заявив Віктор Ляшко.
Відомо, що "південноафриканський" штам коронавірусу зафіксували лише в одній області України – Полтавській. Ці дані оприлюднив ЦГЗ.
За минулу добу, 15 квітня, в Україні виявили ще 17 479 хворих на коронавірус SARS-CoV-2. Загалом станом на 16 квітня в країні зареєстровано 1 921 244 пацієнти з COVID-19.
Впродовж доби в Україні зробили 13 520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432 817 людей. З них 432 815 отримали 1 дозу. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей.
Що відомо про новий "Південноафриканський" штам COVID-19
- Цей варіант вірусу вперше виявили у жовтні 2020 року в затоці Нельсона Мандели, що в Південній Африці.
- У порівнянні з оригінальним вірусом SARS-CoV-2 він має 23 мутації.
- Вчені заявили, що "південноафриканський" штам передається у рази швидше.
- Наразі вакцини від коронавірусу є менше ефективні у боротьбі з цим штамом.
"Британський" штам коронавірусу: коротко
- На початку грудня 2020 року у Британії виявили новий штам COVID-19 – N501Y. Перші зразки цього типу вірусу відібрали ще у вересні. За осінь він став поширюватися країнами Європи.
- "Британський" штам на початку березня вперше зафіксували й в Україні – на Івано-Франківщині.
- Станом на початок квітня, за словами Степанова, цей штам вже був зафіксований в усіх областях України.
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