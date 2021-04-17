В Україні стартувала вакцинація проти COVID-19 співробітників МВС
У суботу, 17 квітня, стартувала вакцинація проти коронавірусної хвороби співробітників системи органів Міністерства внутрішніх справ, загалом щеплення планується зробити близько 800 тисяч людей.
Источник:Арсен Аавков
Вакцинація проходить за національним планом
Першими вакцинують гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівників громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції.
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Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС,
– йдеться у повідомленні.
Якими препаратами проводять щеплення
Вакцинацію проводитимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Арсен Аваков наголосив, що вакцинація є виключно добровільною справою.
Вакцинація це "військові навчання": вона готує імунну систему до того, щоб при зустрічі з реальною загрозою організм людини зміг адекватно зреагувати,
– сказав міністр.
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