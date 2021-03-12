За минулу добу, 11 березня, в Україні отримало першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції 8 859 людей.

Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. За його словами, вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 11 березня:

Вінницька область – 370 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 800 щеплень;

Донецька область – 610 щеплень;

Житомирська область – 128 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 320 щеплень;

Івано-Франківська область – 262 щеплення;

Київська область – 950 щеплень;

Кіровоградська область – 320 щеплень;

Луганська область – 180 щеплень;

Львівська область – 320 щеплень;

м. Київ – 230 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 230 щеплень;

Полтавська область – 510 щеплень;

Рівненська область – 320 щеплень;

Сумська область – 389 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 320 щеплень;

Херсонська область – 400 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область –260 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Черкаська область – 330 щеплень.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 438 468 осіб;

одужало - 1 214 876 осіб;

летальних випадків – 27 915.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал