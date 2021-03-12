В Україні вакцинувалося 38 237 людей проти коронавірусу: статистика за добу
За минулу добу, 11 березня, в Україні отримало першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції 8 859 людей.
Источник:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 114 щеплень), найменша – у Чернігівській області (626 щеплень).
До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. За його словами, вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за 11 березня:
- Вінницька область – 370 щеплень;
- Волинська область – 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 800 щеплень;
- Донецька область – 610 щеплень;
- Житомирська область – 128 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 320 щеплень;
- Івано-Франківська область – 262 щеплення;
- Київська область – 950 щеплень;
- Кіровоградська область – 320 щеплень;
- Луганська область – 180 щеплень;
- Львівська область – 320 щеплень;
- м. Київ – 230 щеплень;
- Миколаївська область – 250 щеплень;
- Одеська область – 230 щеплень;
- Полтавська область – 510 щеплень;
- Рівненська область – 320 щеплень;
- Сумська область – 389 щеплень;
- Тернопільська область – 560 щеплень;
- Харківська область – 320 щеплень;
- Херсонська область – 400 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область –260 щеплень;
- Чернігівська область – 80 щеплень.
- Черкаська область – 330 щеплень.
Статистика поширення коронавірусу
За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 438 468 осіб;
- одужало - 1 214 876 осіб;
- летальних випадків – 27 915.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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