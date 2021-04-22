Україна отримає 2,5 мільярда гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти спрямують на проведення вакцинації. Крім того, від ООН Україна отримає близько 25 мільйонів гривень.

Уряд узгодив угоду про позику ще вчора. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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Українська система охорони здоров'я отримає додатково 2,5 млрд гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні",

– розповіла Шаталова.

Куди спрямують кошти

За умовами угоди кошти спрямують на закупівлю вакцини від COVID-19 на суму близько 840 мільйонів гривень. Крім того, додатково передбачено логістику, закупівлю обладнання для зберігання, забезпечення холодових ланцюгів, проведення тренінгів з утилізації відходів. Обладнання для секвенування штамів вірусу. Близько 900 мільйонів гривень надійдуть у загальний фонд держбюджету.

Угода з ПРООН

Також у МОЗ згодом повідомили, що уклали угоду щодо надання технічної допомоги Україні для подолання наслідків пандемії коронавірусу з міжнародною організацією ПРООН (Програма розвитку ООН).

Загальна сума договору – майже 25 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані за чотирма напрямами.

Які напрямки охопить допомога: