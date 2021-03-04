В Україні вже понад 9 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19: статистика
За минулу добу, 3 березня, 2 680 осіб отримали щеплення вакциною CoviShield (AstraZeneca) проти COVID-19.
Загалом від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала в Україні 24 лютого, 9 568 людей вакцинувалися. Наразі всі вони отримали лише першу дозу вакцини.
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Кількість щеплень, проведених у регіонах 3 березня
- Вінницька область — 60 щеплень;
- Волинська область - 90 щеплень;
- Дніпропетровська область - 350 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область — 50 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 50 щеплень;
- Івано-Франківська область - 54 щеплень;
- Київська область — 310 щеплень;
- Кіровоградська область - 80 щеплень;
- Луганська область - 80 щеплень;
- Львівська область - 60 щеплень;
- м. Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 120 щеплень;
- Одеська область - 100 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 200 щеплень;
- Сумська область -40 щеплень;
- Тернопільська область - 228 щеплень;
- Харківська область - 60 щеплень;
- Херсонська область - 50 щеплень;
- Хмельницька область - 88 щеплень;
- Черкаська область — 60 щеплень;
- Чернівецька область - 40 щеплень;
- Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області (840 щеплень).
До слова, національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців. У чергу на вакцинацію від COVID-19 через портал і додаток "Дія" та через контакт-центр МОЗ вже записалися 100 тисяч людей.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca (Covishield) є одною з кращих у світі. Президент нагадав, що до України прибули 500 тисяч доз цих ліків.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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