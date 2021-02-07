Станом на 7 лютого в Україні загалом 1 244 849 осіб отримали підтвердження щодо зараження коронавірусною хворобою. За минулу добу ця кількість збільшилася на 3 370.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Волинська область – 48 випадків;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Запорізька область – 86 випадків;

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 202 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Одеська область – 212 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 117 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Новина доповнюється...