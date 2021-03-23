За минулу добу, 22 березня, в Україні зафіксували 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість виявлених хворих з початку епідемії зросла до 1 565 732.

Як змінилась ситуація за добу Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників. Читайте також Новини про коронавірус 22 березня: нова версія походження COVID-19, у Львові продовжили локдаун Новина доповнюється...

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу