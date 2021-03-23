В Україні за добу виявили 11 476 нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 22 березня, в Україні зафіксували 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість виявлених хворих з початку епідемії зросла до 1 565 732.
Источник:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Як змінилась ситуація за добу
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників.
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