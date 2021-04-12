В Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 11 квітня, в Україні коронавірусну інфекцію зафіксували у 7 856 людей. Загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 1 861 105.
Источник:Дані Апарату РНБО України
Наибольшее количество больных COVID-19 подтвердили в Днепропетровской области – 1112.
За все время пандемии:
- заболело – 1 861 105,
- умерло – 37 301,
- выздоровели – 1 416 215.
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