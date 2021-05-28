У МОЗ повідомили, що за минулу добу, 27 травня, госпіталізовано 1 402 особи. На жаль, 156 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Також за добу одужало 13 298 пацієнтів.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 454 особи,

️ методом ІФА – 11 758 осіб,

️ експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 196 673 особи;

одужало – 2 020 216 осіб;

летальних випадків – 50 232;

проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу