В Україні за минулу добу виявили 7 167 нових хворих на коронавірус
З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні COVID-19 вже підтвердили у 1 401 228 осіб. За минулу добу кількість зафіксованих випадків збільшилася на 7 176.
Источник:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хвормих за минулу добу – 466 дітей та 172 медпрацівники.
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