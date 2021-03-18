В Україні збільшать кількість операцій з трансплантації вдвічі, – МОЗ
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може досягти трансплантаційної незалежності за три роки.
Источник:МОЗ України
Глава МОЗ наголошує, що завдяки цьому українці не будуть змушені їздити за кордон, щоб врятувати життя.
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Максим Степанов також розповів про досягнення України в цій галузі. Так, за минулий 2020 рік в Україні провели:
- 95 операцій з трансплантації нирки,
- 9 – серця,
- 17 – печінки.
Впевнений, цьогоріч зробимо щонайменше вдвічі більше таких операцій. Також у 2020 році 226 пацієнтам профінансували за державні кошти послуги органної трансплантації за кордоном. З одного боку, цим людям врятували життя. Але якби ми робили ці операції в Україні – змогли б врятувати в 3–4 рази більше осіб,
– заявив Максим Степанов.
За його словами, це дуже важливо, щоб галузь трансплантації була максимально чистою та прозорою, "а українці не мали підстав вірити фейкам про чорних трансплантологів".
"Бо трансплантація – це про життя", – додав міністр.
Трансплантація в Україні: що відомо
- У грудні 2020 року в Україні були прийняті два важливих нормативних акти.
- Також раніше був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.
- Перша постанова розширила перелік закладів охорони здоров'я, які долучаються до пілотного проєкту з трансплантації, який веде виключно МОЗ.
- Друга постанова, як сказав Максим Степанов, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.
"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цією системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", – додав глава МОЗ.
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