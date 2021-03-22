В Україні знайшли нові мутації британського штаму коронавірусу
Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. Вони могли стати причиною нової хвилі захворюваності.
Мутації британського штаму в Україні
За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.
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Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.
Нова мутація – нова хвиля
Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів "британця" спричинила нинішню хвилю епідемії та є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей
– йдеться в повідомленні.
Директор ІМБГ Михайло Тукало розповів, що можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця".
До яких дій вдалися в Україні
- Ці дані вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID.
- Про результати дослідження ІМБГ поінформували Раду національної безпеки та оборони України.
- Інформацію передали делегації ВООЗ.
Зокрема, представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується важчими клінічними проявами.
Що відомо про британський штам коронавірусу
- На початку грудня 2020 року у Великій Британії заявили про новий штам COVID-19 – N501Y. Але насправді перші зразки були відібрані ще у вересні.
- До середини грудня 2020 року штам почав швидко поширюватись. Його зафіксували в ряді країн Європи та в США.
- Більшість виробників вакцин заявили, що їхні препарати ефективні проти "британського" штаму.
- Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший за інші штами COVID-19.
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