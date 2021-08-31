Однако родители могут помочь укрепить иммунную систему своих детей для того, чтобы она эффективно боролась с различными заболеваниями. Издание The Sun пообщалось со специалистами и собрало 9 советов, которые могут уберечь здоровье школьников.

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Соблюдайте правила гигиены

Напомните детям о том, что они уже знают: мыть руки перед едой и после туалета, а при кашле и чихании прикрываться салфеткой или изгибом локтя. В то же время эксперты отмечают, в отличие от Covid-19 спиртосодержащие дезинфекторы не убивают норовирусную инфекцию, поэтому лучше мыть руки водой с мылом.

Откажитесь от курения

Пассивное курение также может повлиять на здоровье вашего ребенка. Это делает их более уязвимыми к болезням дыхательной системы, таких как астма или аллергия. Кроме того, в будущем они рискуют иметь проблемы со здоровьем, как в активных курильщиков, в частности, рак легких и болезни сердца.

В идеале, говорят специалисты, взрослым стоит бросить эту пагубную привычку, однако, если это трудно сделать, тогда им нужно делать это подальше от своих детей.

Физическая активность

Для поддержания иммунной системы по меньшей мере час в день каждый ребенок должен заниматься физически. Это могут быть как занятия в кружках, так и обычные прогулки на велосипеде или вечерняя активность дома. Как утверждают некоторые теории, упражнения повышают температуру тела, что позволяет организму вырабатывать лейкоциты и вымывать бактерии из дыхательных путей.

Достаточно спать

Старайтесь придерживаться нормального режима сна. Чтобы дети вовремя легли в постель, за час до этого минимизируйте время перед экраном и убедитесь, что в спальне тихо и темно.

По данным Минздрава Украины, дети школьного возраста должны спать примерно 9 – 10 часов в сутки.

Больше пеших прогулок

Если у вас есть такая возможность, позвольте детям пешком пойти в школу и вернуться обратно домой. Или же старайтесь найти время для пеших прогулок после обучения. Свежий воздух и ходьба – отличный способ закалить иммунную систему.

Назальный спрей

Назальные спреи могут предложить дополнительный слой защиты в носовых ходах, через которые вирусы попадают в организм. Эксперты утверждают, что они способны создать многочасовое защитное покрытие, ведь окутывают бактерии и дезактивируют их. Спрей можно взять с собой и использовать, когда едете в переполненном транспорте.

Эхинацея

Хотя не все ученые с этим согласны, однако некоторые исследования показали, что эхинацея может уменьшить риск подхватить вирус или простудиться. Также этот растительный препарат помогает организму бороться с болезнями, когда они уже есть внутри организма.

Витамины

По словам экспертов, витаминные добавки – это хороший способ пополнить рацион. Они рекомендуют содержащие витамин С и D, а также не имеющие сахара. Также рассмотрите пробиотическую добавку, которая может уменьшить тяжесть и продолжительность простуды. Для этого посоветуйтесь со своим врачом.

Здоровое питание

Наша иммунная система во многом зависит от продуктов, которые мы потребляем. Овощи и фрукты являются естественным источником витаминов и микроэлементов, поэтому обязательно должны быть в рационе детей.

Об обучении в школах

Как заявили в Минздраве, новый учебный год традиционно начнется 1 сентября в обычном режиме. Однако, если ситуация с коронавирусом будет усложняться до желтого, оранжевого или красного уровня, тогда будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. Все остальные перейдут на дистанционное обучение.

В то же время руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики будут учиться без масок, однако старшеклассники на переменках должны будут их надевать. Кроме того, школам разрешат проводить праздничные линейки, однако быть ей или нет – решит каждое учреждение отдельно.