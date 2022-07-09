Что делать, если укусила медуза

Укус медузы очень неприятен, а в некоторых случаях может быть даже смертельным. Объясняем, что делать, если это вышло.

У медузы нет зубов, но есть щупальца, а на них маленькие жала, содержащие яд. Эти приспособления нужны ей, чтобы защищаться и обездвиживать жертву. Медузы не нападают на людей специально, но расценивают их как угрозу и защищаются.

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Когда человек сталкивается с медузой, жала вонзаются в кожу и испускают яд. В большинстве случаев он вызывает только местную реакцию, но иногда может попасть в кровообращение и привести к более серьезным симптомам.

Симптомы укуса медузы

Укусы медузы очень болезненны. Кроме боли могут быть другие симптомы:

следы на коже от контакта со щупальцами – красные, коричневые или бордовые;

зуд;

отечная кожа;

пульсирующая боль в конечностях.

В зависимости от типа медузы, количества укусов, возраста и состояния человека реакция может быть более тяжелой:

боль в животе, тошнота и рвота;

головная боль;

боль или спазмы в мышцах;

слабость, обморок или утрату ориентации;

проблемы с дыханием или сердцем.

При тяжелой реакции следует обращаться к врачу, с местной можно справиться самостоятельно.

Что делать при укусе медузы

Кокрейновское обозрение 2013 года включало 7 исследований с 435 участниками. У всех был высокий риск предвзятости или низкий уровень доказательств. Единственное средство, рекомендуемое по результатам осмотра, – использование горячей воды для снижения боли.

Если ужалила медуза, рекомендуют:

вытащить оставшиеся в теле жала с помощью пинцета, не трогать их голыми руками;

опустить пораженную руку или ногу в горячую воду на 20-45 минут или принять горячий душ. Температура воды должна быть 43-45 градусов – ощутимо горячая, но не обжигающая.

Также эксперты рекомендуют заранее ополоснуть кожу морской соленой водой. Соленая вода должна остановить жало от впрыска яда, если они еще этого не сделали. С этой целью некоторые источники рекомендуют использовать уксус.