Известно, что ультрафиолетовое излучение является основной причиной возникновения меланомы кожи. Но сейчас стало известно, что оно может вызвать редкий тип рака глаза – конъюнктивальную меланому.

Новое исследование показало очень похожие генетические изменения в меланоме конъюнктивы с кожной меланомой, вызванной ультрафиолетовым излучением. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Для изучения генетического состава меланомы конъюнктивы исследователи использовали секвенирование целого генома. Они обнаружили генетические изменения подобные тем, которые происходят в меланоме кожи после УФ-излучения. В частности мутации в генах BRAF и RAS.

Эти выводы дополняют другое подобное исследование, которое показывает, что другой редкий тип меланомы глаза, которая развивается в радужной оболочке (увеальная меланома), тоже может быть вызвана УФ-излучением.

Эти 2 исследования свидетельствуют о том, что людям с определенными формами рака глаз может помочь лечение против меланомы кожи. Ученым осталось доказать, что эти препараты действительно приносят пользу пациентам с подобными мутациями.

Наша работа показывает важность углубления в основную биологию редких видов рака, которая может определить новые специальные пути лечения для людей. В этом случае мы обнаружили мутации редкого типа рака глаз, на которые можно нацелить препараты для лечения рака кожи,

– рассказал ведущий автор исследования Ричард Маре.

Ученые подчеркнули – их исследование должно напомнить людям о том, что от ультрафиолетового излучения важно защищать не только кожу, но и глаза.