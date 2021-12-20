Эксперименты на животных показали, что терапия эффективна и полностью безопасна. Это важные данные для будущей оценки ее применения у человека.

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При наличии психических расстройств человек может приписывать любому событию неправильный результат. К примеру, пациент может быть убежден, что успех важного для него дня зависит от цвета носков или количества съеденного печенья накануне.

Группа ученых установила, что такое поведение зависит от активности боковой префронтальной коры. А скорректировать ее работу может ультразвуковая стимуляция. Эксперименты проводили на моделях Макак.

Результаты эксперимента:

Эффективность достигалась стимуляцией только боковой префронтальной коры – другие области префронтальной коры головного мозга никак не влияли на поведение животных.

После воздействия ультразвука поведение Макак стало более изобретательным и менее адаптивным к задаче.

Это открывает новые возможности для лечения психических расстройств у человека и проведения клинических испытаний в ближайшее время,

– заявила автор работы Эльза Фураньян.

Результаты показывают, что лечение может безопасно и быстро нарушить аномальную активность в боковой префронтальной области мозга и улучшить поведение