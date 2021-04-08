Все больше регионов вводят адаптивный карантин из-за вспышки COVID-19. Украинцы не соглашаются с ограничениями, ведь считают, что положительного результата от них нет. На самом же деле первую оценку карантину ставить еще рано.

Такое мнение высказал врач-инфекционист, директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита. Он отметил, что ограничения начинают действовать в том случае, если они длятся не менее 2 инкубационных периода.

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"В случае с COVID-19 – это примерно 3 – 4 недели. Поэтому ожидать в Киеве на улучшения именно от ограничительных мер можно не раньше середины апреля", – сказал Курпита.

По его словам, ограничения в Киеве ввели достаточно поздно, а потому эпидемия может идти собственным ходом.

Курпита добавил, что эпидемия – не одинаковая на всей территории Украины. К примеру, в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой области фиксируют существенное уменьшение количества больных. В то же время в Киеве – стабилизируется ситуация.

"Однако Хмельницкая, Запорожская, Днепропетровская или Харьковская области – там еще возможно повышение количества больных. Я бы не был таким оптимистичным именно для восточных регионов Украины", – подытожил он.

В статистику не попадает примерно 30% больных, – врач

Курпита отметил, что ни одна страна не выявляет всех случаев, поскольку люди в 80% болеют коронавирусом в легкой форме.

Я бы говорил о том, что у нас не все случаи попадают в официальную статистику. По моему мнению, сейчас примерно 30% не попадает,

– подчеркнул инфекционист.

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