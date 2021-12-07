В Волынской областной клинической больнице радуются такому положению дел, так как в течение 2 дней за последнюю неделю в медучреждении никто не умер.

Интересно Год вакцинации от COVID-19: когда пандемия пойдет на спад

По словам исполняющего обязанности медицинского директора госпиталя, в разгар новой волны коронавируса заведение было загружено в среднем на 190 – 198 человек. Сейчас этот показатель снизился до 145 – 161 лица.

Больше всего болеют невакцинированные

Самое тяжелое течение болезни обычно фиксируют у больных без вакцинации. Штамм Дельта проявляет себя более агрессивно – если его подхватывают люди с хроническими болезнями, то организм быстро ослабевает.

Как следствие, и операций, и инсультов за последнюю волну COVID-19 в стационаре больницы стало больше. В основном вирус поражает сосуды, возникают тромбозы, перитониты, поэтому врачи вынуждены делать тромбэкстракции.

На Львовщине стабилизировали ситуацию

Взять под контроль коронавирус удалось во Львовской области. Однако, в отличие от Волыни, там достаточно высокие показатели смертности. Медики рекомендуют делать прививки и избегать самолечения.

К сожалению, есть пациенты с тяжелыми состояниями. Прежде всего это связано с тем, что пациенты не вакцинированы. Во-вторых, это пациенты с выраженной сопутствующей патологией – сердечно-сосудистой или пациенты с сахарным диабетом,

– объяснил медицинский директор 8 больницы Львова Максим Павлов.

Коронавирус захватывает Кировоградщину

В Кировоградской области за последнюю неделю ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Регион находится в желтой зоне, но смертность достигает рекордных показателей с начала пандемии.

В течение 7 дней недуг унес жизни почти 70 человек. Среди умерших в основном пожилые люди с сопутствующими патологиями.

Актуально Насколько опасен штамм Омикрон: заявление ВОЗ

"На лечении в области находятся 4 396 больных, из них 250 детей и 188 работников учреждений здравоохранения", – отметила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.

Прирост новых больных не уменьшается уже 3 недели подряд. Пациентами в ковидных больницах занято больше половины коек.

Новый штамм Омикрон в Европе

Пока медики пытаются держать под контролем ситуацию со штаммом Дельта, новый штамм Омикрон обнаружили в более чем 10 странах Евросоюза. Предполагают, что в Украину он может проникнуть после возвращения заробитчан на праздники.

Как правило, все новые возбудители вызывают более тяжелую клиническую картину заболевания. Он однозначно попадет на территорию Львовщины,

– подчеркнул главный координатор по вакцинации на Львовщине Олег Когут.

В то же время большинство специалистов убеждают, что течение Омикрона у вакцинированных людей особо не отличается от обычного коронавируса. У непривитых эта мутация может вызвать дополнительные осложнения и более тяжелое течение болезни.

Ситуация с коронавирусом в Украине: смотрите сюжет 24 канала



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала