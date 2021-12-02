Как улучшить эффект мРНК-вакцин

Более длительный интервал между первой и второй дозами мРНК-вакцины против COVID-19 способствует более сильному иммунному ответу.

Как улучшить иммунный ответ на вакцину

В Университете Британской Колумбии было проведено новое масштабное исследование, которое может стать основой для текущих международных рекомендаций по вакцинации против COVID-19. В то же время, стоит заметить, что труд еще рецензируют.

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Интервал – ключевой фактор

В исследовании сравнили результаты анализа крови 186 парамедиков, некоторые из которых были вакцинированы раньше рекомендованного интервала – менее 4 недель, а другие получили вторую дозу через 6 – 7 недель.

Мы обнаружили значительно более высокие уровни антител у людей, у которых были более длительные интервалы между вакцинациями, и это было стабильно независимо от того, какая мРНК вакцина была введена.

– сказал доктор Грунау.

Почему результаты важны

Вакцины мРНК включают вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty и вакцину Moderna Spikevax.

Уровни антител это лишь один из способов измерения иммунного ответа организма. В то же время результаты важны, ведь все еще большинство населения мира не вакцинированы. А расширение рекомендованного интервала между прививками может привести к более сильному долгосрочному иммунному ответу у людей, а также будет способствовать более быстрому доступу на уровне сообщества к первой дозе вакцины.

Стратегия с более длительными интервалами обеспечивает ранний доступ к первым дозам для населения и обеспечивает наилучшую возможную защиту с помощью серии из двух доз,

– говорится в заключениях исследователей.

Хотя показатели иммунитета коррелируют с риском заражения COVID-19, в данном исследовании не оценивались фактические прорывные инфекции, то есть инфицирование, несмотря на прививку.