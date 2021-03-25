Физические упражнения давно рекомендуют для улучшения качества сна. Но исследователи из Японии обнаружили, что эти изменения могут быть неощутимы субъективно.

Исследователи из Университета Цукуба обнаружили, что энергичные упражнения моделируют различные параметры сна, связанные с его улучшением. Между тем не влияя на субъективные отчеты о качестве сна.

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Известно, что упражнения улучшают общее качество сна с помощью сокращения времени, необходимого для засыпания. А также увеличивают мозговые волны во время глубокого сна.

Однако исследования, изучающие связь между упражнениями и сном, показывают противоречивые результаты. Вероятно, из-за ограничений, связанных с системами классификации стадий сна.

Поэтому ученые из Университета Цукуба стремились решить эту проблему, используя коэффициент вариации конверта (CVE), который представляет собой новый вычислительный метод для анализа сигналов мозга, подобных тем, которые собираются при исследовании сна.

Как проводилось исследование

Исследователи набрали группу здоровых молодых людей и изучили на них влияние 60-минутных интенсивных упражнений.

Во время исследований учитывались различные точки зрения – как и субъективные отчеты, так и полисомнография, при которой во время сна в лаборатории собираются данные о физиологическом и неврологическом состоянии.

Затем ученые использовали подход CVE для оценки стабильности SWS.

Результаты были неожиданными. Мы обнаружили, что упражнения улучшили качество сна, измеренного с помощью объективных методов, в то время, как участники не уведомили об изменении качества своего сна,

– заявили ведущие ученые исследования Инсунг Парк и Хавьер Диас.

Исследователи предположили, что положительный эффект мог быть испорчен ростом стресса и болезненностью мышц, так как участники не привыкли к интенсивным упражнениям.

Поэтому ученые пришли к выводу, что регулярные умеренные упражнения могут быть полезными для ощущения качественного сна, чем периодические энергичные упражнения, которые могут не иметь субъективного эффекта.

Но, несмотря на ощущения человека, структура сна действительно улучшается с помощью любых упражнений.