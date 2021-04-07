7 апреля в мире отмечают Всемирный день здоровья. Все знают, что быть здоровым – это хорошо. Но многие люди пренебрегают правилами здорового образа жизни, хоть это первое, чего все желают друг другу на день рождения.

В большинстве случаев состояние здоровья человека зависит только от него самого. Мы решили помочь вам и собрали 10 лучших советов, которые точно помогут вам стать здоровее.

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Высыпайтесь

В идеале человек должен спать 7 – 8 часов. Хотя, конечно, все зависит от возраста и индивидуальных потребностей. К примеру, младенцы спят и по 17 часов в день. Здоровый сон очень важен, ведь он регулирует выработку гормонов, контролирующих аппетит, обмен веществ, рост и восстановление организма. Сон повышает функцию мозга, концентрацию и производительность и восстанавливает физически. Если человек плохо спит, это чревато ожирением, снижением иммунной системы и повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. Также важно помнить, что недостаточное количество часов сна и нормальное психоэмоциональное состояние несовместимы. Если хотите чувствовать себя хорошо, для этого неообхидно достаточно спать. Иначе никак.



Сон – залог здоровья / Фото Pexels

Питайтесь правильно

Влияние рациона на здоровье человека подтверждено сотнями исследований. То, что мы едим сейчас, определяет не только наш внешний вид в будущем, но и состояние физического и даже психологического здоровья. Во время масштабного исследования, которое длилось 24 – 30 лет, выяснилось что люди, которые употребляют много красного и переработанного мяса, сахаров и обработанной пищи, имеют на 28% более высокий риск инсульта и на 46% выше риск возникновения сердечных заболеваний. Так, частое потребление такой пищи сокращает жизнь. Даже если увеличить количество употребления ультраобработанных продуктов только на 10%, то риск смерти возрастает аж на 14%. Взмен добавьте в рацион больше зелени, овощей, фруктов, ягод, орехов, жирной рыбы и цельного зерна. Во всех этих продуктах есть необходимые для организма вещества. Так вы не только убережете себя от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, но и поддержите в порядке ногти, кожу и волосы.

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Пейте достаточно воды

Ежедневно человек теряет 2 000 миллилитров воды. Если организм теряет больше воды, чем получает, появляется обезвоживание различной степени тяжести. Вода необходима для жизни, ведь участвует во многих клеточных функциях. Недостаточное количество жидкости может привести к обезвоживанию, которое может замедлить функции организма. Суточная норма воды – спорный вопрос. Одни рекомендуют не считать количество выпитых стаканов и ориентироваться только на чувство жажды, а другие утверждают, что вести расчеты необходимо. Хорошая новость в том, что не только чистая вода, но и вода из соков, кофе, чая и супов учитывается в суточную норму потребления жидкости. Если рацион разнообразен и богат мясом, рыбой, сыром, овощами и фруктами, то часть необходимой жидкости (до 20%) организм может получать из одних только твердых продуктов. Помните, что норма воды индивидуальна и зависит от веса, температуры среды, возраста, питания и физической активности. Если ваша моча имеет темный оттенок – это первый признак того, что вы пьете мало воды.



Вода необходима для организма / Фото Pexels

Двигайтесь

Малоподвижный образ жизни влияет как и на физическое, так и на психологическое состояние человека. Спорт не только делает человека выносливым, но и улучшает обмен веществ, помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, улучшает качество сна, а еще эмоциональное и психическое состояния. Всего 30 – 40 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности в день способны компенсировать 10 часов неподвижного сидения. И это необязательно должен быть активный спорт. Подойдут езда на велосипеде, быстрая ходьба и даже работа в саду.

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Не пренебрегайте гигиеной

Элементарные правила гигиены являются эффективным методом профилактики многих инфекционных и бактериальных болезней. Посещайте душ ежедневно, чтобы смыть с себя пот, пыль, смог, чтобы на теле не размножались нежелательные микроорганизмы, а волосы мойте по мере их загрязнения. Мойте руки сразу после прихода домой, а также до и после туалета и перед едой – это снижает вероятность передачи ряда заболеваний. Ежедневно меняйте нижнее белье, ведь в нем также размножаются бактерии. И не забывайте чистить зубы утром и перед сном. Хоть в идеале на чистку зубов нужно выделить по 3 минуты утром и вечером, доказано, что даже 1 минута на каждую процедуру снижает риск возникновения кариеса на 50%.



Грязь на руках до и после мытья / инфографика 24 канала

Заботьтесь о душевном равновесии

Каждые 40 секунд одна жизнь заканчивается самоубийством. В Украине уровень смертности в результате суицида почти вдвое превышает аналогичный показатель в странах ЕС. По данным Минсоцполитики, почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц, а от различных нервных расстройств страдает каждый третий житель нашей страны. Многие украинцы до сих пор стесняются обращаться за психологической или психиатрической помощью, не понимая, что психические болезни такие же серьезные, как и физические. Наше ментальное здоровье не отделено от тела. Все пережитые эмоции влияют на наше общее состояние и самочувствие. Тем более достоверно известно, что стресс может стать причиной развития многих физических болезней. Если человек здоров душевно – он ​​мотивирован, счастлив и успешен. Разве это не то, к чему стремится большинство людей? Не стесняйтесь похода к психологу или психотерапевту. Есть состояния, которые невозможно преодолеть самостоятельно и это нормально.

Не бойтесь врачей

Многие украинцы пренебрегают визитами к врачу и часто занимаются самолечением. В случае обычной простуды такой вариант еще работает. Впрочем, если это серьезная болезнь, человек лишь дает ей время для развития. Любую болезнь легче лечить на начальных стадиях. А если это еще и инфекционная или вирусная болезнь, то человек может быть ее носителем, даже того не подозревая. Вы не должны бояться или стесняться визита к врачу, ведь это первый человек, который может вам помочь. Если вас не устраивает ваш врач, его всегда можно сменить.

Если вы чувствуете себя вполне хорошо и вам не нужен визит к врачу, выработайте привычку проходить ежегодное медицинское обследование. Или хотя бы сдавайте развернутый анализ крови, с помощью которого врач обнаружит, что с организмом что-то не так. А также липидограмму, чтобы установить риск возникновения инфаркта, инсульта, атеросклероза диабета и других сложных заболеваний. На самом деле это серьезно, ведь сердечно-сосудистые болезни – первая причина смертности в Украине. Если вы женщина – поход к гинекологу должен стать ежегодной традицией. Ежегодно патологии диагностируют у 5 – 6 тысяч украинок. 20-30% женщин, у которых выявляют рак шейки матки, уже имеют III – IV стадии заболевания – это запущенная форма рака, вылечить которую практически невозможно. К сожалению, 15% из этих женщин не проживают и года с момента установления диагноза. Ваше здоровье – в ваших руках. И хотя есть болезни, которые не лечатся, большинство успешно можно преодолеть, вовремя их обнаружив.

Не отвергайте вакцинацию

Вакцинация – самый современный и эффективный метод профилактики многих болезней. Для того, чтобы не было вспышек инфекционных вирусных заболеваний, уровень вакцинации населения должен составлять 95%. Возьмем, к примеру, дифтерию. 85% населения планеты привиты от этой инфекции и во многих странах, в том числе и в Украине, она практически исчезла. Но в течение последнего года пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией не только от этой, но и от всех болезней с Календаря профилактических прививок. Это довольно опасное явление, ведь если прекратить вакцинацию, болезни, о которых уже почти забыло человечество, могут ударить с новой силой. Поэтому не пренебрегайте обязательными прививками. Также помните, что в Украине есть возможность провакцинироваться от болезней, которые не входят в Календарь профилактических прививок, в частности против: гриппа, гепатита A, вируса папилломы человека, пневмококка, менингококка и тому подобное. Кроме этого, некоторые группы людей уже начали вакцинировать против коронавируса SARS-CoV-2.



Календарь профилактических прививок

Бросайте вредные привычки

В 2020 году в Украине курили 23,1% населения в возрасте от 18 лет. По статистике, табак убивает почти половину тех, кто курит. Курение запускает свободнорадикальные процессы, в результате чего повреждает сосуды мозга и нейроны. У людей с этой привычкой увеличивается риск развития рака, ишемической болезни сердца, инсульта и сердечного приступа. А вот риск возникновения этих болезней уменьшается до уровня некурящего только через 15 лет после отказа от курения. Это зависимость, которая не несет ничего хорошего. Табак буквально вмешивается в ваш мозг и карманы, и при этом серьезно разрушает организм.



Как изменится тело после отказа от курения / Инфографика 24 канала

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Еще один серозный враг нашего организма – алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков может ускорить пульс и вызвать сбои в работе сердца. Токсины, содержащиеся в алкоголе, попадают в кровь и нарушают нормальную работу различных систем организма, в частности сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, чрезмерная "доза" спиртного прямо влияет на печень и нарушает ее нормальную работу. Если интоксикация печени алкоголем происходит регулярно, это грозит циррозом печени. Также ловкие напитки нарушают кислотно-щелочной баланс желудка. В результате может возникнуть гастрит или кислотный рефлюкс. А худшее, что может произойти, – это язва желудка, рак желудка и рак пищевода. Алкоголь – это канцероген (вещество, вызывающее рак).

Позволяйте себе отдыхать

В современном мире все больше людей отдыхают только тогда, когда чувствуют изнурительную усталость. Хотя на самом деле это не совсем правильно. Уделяйте себе немного времени, не дожидаясь полного истощения. Психологи уверяют, что отдыхать лучше часто, даже если отпуск продлится всего несколько дней. Ведь невозможно вернуть утраченное 1 раз в год. Эмоциональное выгорание – настоящая проблема, которая может привести к депрессии. Оно часто наступает тогда, когда человек работает без остановки, не отдыхает и выполняет эмоционально затратную работу. Во время эмоционального выгорания человек меняется – он ​​становится циничным, раздражительным, апатичным и малоэффективным. Выгореть можно как и во время выполнения профессиональных обязанностей, так и в быту. Поэтому позволяйте себе иногда отдых просто так. И если чувствуете, что уже не в силах это все терпеть, срочно берите паузу.