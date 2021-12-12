Как улучшить настроение всего за 10 минут
Источник:New Atlas
Оказалось, что десятиминутная пробежка с умеренной скоростью значительно повышает настроение, а в придачу еще и улучшает работу мозга
К таким выводам пришли ученые из Университета Цукубы. Правда, выборка довольно небольшая – в исследовании приняли участие 26 здоровых людей.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть
Как проводилось исследование
Добровольцы бегали на дорожке в течение 10 минут. За это время ученые анализировали приток крови к различным частям префронтальной коры их мозга.
После тренировки волонтеры прошли тест Струпа на гибкость когнитивного мышления:
- Для этого добровольцам показывали слова со значением цвета, буквы в котором раскрашены в другие оттенки. К примеру, прилагательное "синий" напечатан зеленым шрифтом.
- Добровольцы должны были назвать цвет букв прилагательного, а не само слово.
Также участники эксперимента заполняли опросник о своем настроении на разных этапах исследования.
Результаты говорят сами за себя
После десятиминутной пробежки волонтеры значительно быстрее проходили тест Струпа и имели лучшее настроение. Кроме этого, повышалась активность в префронтальной коре их мозга.
Почему физические упражнения такие полезные: смотрите видео