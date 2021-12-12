Как улучшить настроение всего за 10 минут

Оказалось, что десятиминутная пробежка с умеренной скоростью значительно повышает настроение, а в придачу еще и улучшает работу мозга

К таким выводам пришли ученые из Университета Цукубы. Правда, выборка довольно небольшая – в исследовании приняли участие 26 здоровых людей.

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Как проводилось исследование

Добровольцы бегали на дорожке в течение 10 минут. За это время ученые анализировали приток крови к различным частям префронтальной коры их мозга.

После тренировки волонтеры прошли тест Струпа на гибкость когнитивного мышления:

Для этого добровольцам показывали слова со значением цвета, буквы в котором раскрашены в другие оттенки. К примеру, прилагательное "синий" напечатан зеленым шрифтом.

Добровольцы должны были назвать цвет букв прилагательного, а не само слово.

Также участники эксперимента заполняли опросник о своем настроении на разных этапах исследования.

Результаты говорят сами за себя

После десятиминутной пробежки волонтеры значительно быстрее проходили тест Струпа и имели лучшее настроение. Кроме этого, повышалась активность в префронтальной коре их мозга.

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