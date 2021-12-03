Что не поможет улучшить память
Некоторые лекарства обещают улучшить работу мозга, память и мышление. Их называют ноотропы. Ноотропы принимают, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера, справиться с завалом на работе или подготовиться к сессии. Однако ни у одного ноотропа нет доказанной эффективности.
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Еще есть мнение, что на вспоминание могут повлиять некоторые продукты, например, яблоки. Но это также не доказано.
Другой популярный метод по прокачке мозга и памяти – специальные приложения. Однако они развивают лишь навыки прохождения конкретной игры. Если ежедневно запоминать, какие рисунки нарисованы на карточках, со временем это станет проще. Однако этот навык никак не повлияет на то, забудет ли человек купить хлеб в супермаркете или нет.
Что помогает улучшить память
- Физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают кровообращение, в том числе и в мозг. Благодаря этому снижается риск сосудистой деменции, из мозга выводятся токсины, способствуют нейрогенезу развития новых клеток мозга. Все это повышает когнитивные возможности, влияет на скорость обработки информации и выполнения различных задач.
- Сон. Во время сна происходит консолидация – переход знаний и умений из кратковременной памяти в долговременную. Кроме того, сон помогает получить доступ к информации после того, как она сохранилась в мозгу. Спать больше, чтобы стать умнее, не получится: избыток сна так же плохо для памяти, как и недостаток.
- Питание. По данным некоторых исследований, у людей, которые придерживаются средиземноморской диеты, на которой нужно есть больше фруктов, овощей, рыбы, орехов, медленнее снижаются когнитивные функции и ниже риск сосудистой деменции.
- Новый опыт. В конце концов, чтобы развивать память, необязательно знать все исторические даты или пытаться разобраться в квантовой физике. Любой новый опыт, который требует умственных усилий, развивает мозг, а с ним и память — увеличивается количество нервных клеток и связей между ними, что делает мозг пластичным.