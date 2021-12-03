Что не поможет улучшить память

Некоторые лекарства обещают улучшить работу мозга, память и мышление. Их называют ноотропы. Ноотропы принимают, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера, справиться с завалом на работе или подготовиться к сессии. Однако ни у одного ноотропа нет доказанной эффективности.

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Еще есть мнение, что на вспоминание могут повлиять некоторые продукты, например, яблоки. Но это также не доказано.

Другой популярный метод по прокачке мозга и памяти – специальные приложения. Однако они развивают лишь навыки прохождения конкретной игры. Если ежедневно запоминать, какие рисунки нарисованы на карточках, со временем это станет проще. Однако этот навык никак не повлияет на то, забудет ли человек купить хлеб в супермаркете или нет.

Что помогает улучшить память